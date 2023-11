Xantens Wahrzeichen Dom soll abends wieder strahlen

Deshalb schlagen die Christdemokraten vor, den Dom in der Advents- und Weihnachtszeit, also vom 1. Dezember bis zum 7. Januar, abends wieder zu beleuchten – allerdings nur unter einer Bedingung: „Sofern sich für die anfallenden Kosten tatsächlich private Sponsoren finden lassen“, schreibt die CDU und erklärt, dass sich diese „dem Vernehmen nach schnell finden ließen“. Nähere Angaben zu den möglichen Sponsoren macht sie nicht. Sie fordert aber, dass „mittelfristig die katholische Kirche als Eigentümerin des Doms an den Kosten der abendlichen Beleuchtung zu beteiligen“ sei.