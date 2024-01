Tradition am Xantener Dom Die Kunst des Beierns

Als der Gottesdienst schon einige Zeit läuft, geht Wilfried Welbers nach hinten, und öffnet eine Tür. In etwa einer halben Stunde ist die Heilige Messe beendet, dann wird er für die Dombesucher eine Melodie spielen, die nur selten in Xanten zu hören ist, aber dafür muss er erst den Südturm des Doms hinaufgehen. Stufe für Stufe. Denn seine Instrumente hängen oben in der Glockenstube. Sie heißen: die Große Viktor, Helena sowie Anna und Antonius. Es sind drei Glocken. Auf ihnen wird Wilfried Welbers nach dem Gottesdienst spielen. Mit den Händen, auch mit den Füßen wird er über Seilzüge die Klöppel in den Glocken bedienen und so Töne erzeugen. Das wird Beiern genannt.