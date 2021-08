Aktion in Xanten : Verein verkauft Domplatten mit Karl-Leisner-Bild für Fluthilfe

Xanten Auf alten Bodenplatten aus dem Xantener Dom ist das Bild von Karl Leisner gesprüht worden. Die Kunstwerke werden nun verkauft. Die Einnahmen gehen an die Hochwasser-Hilfe. Xantens Bürgermeister Thomas Görtz bekam eine Platte geschenkt – zum Dank.

Allein der Bürgermeister hatte in den vergangenen Wochen 400 Euro an den Verein gespendet. Von anderen kamen weitere Beträge. Damit halfen sie im, im Juni die Feier zu einem besonderen Jubiläum zu finanzieren: Karl Leisner war am 23. Juni 1996, also vor 25 Jahren, vom damaligen Papst Johannes Paul II. selig gesprochen worden. Görtz kündigte an, dass er einen „würdigen Platz“ für das Geschenk finden werde, an dem es auch gesehen werde.