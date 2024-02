Xantener Kommunalpolitiker Trauer um Dietmar Leyendecker

Nach dem Abitur war er zur Polizei gegangen. Zuletzt war er in Oberhausen Direktionsleiter Gefahrenabwehr/Einsatz. Zeitweise war er kommissarisch auch Polizeipräsident. 2018 nahm er an einer Auslandsmission teil: Dietmar Leyendecker arbeitete für die EU-Mission Eupol Copps (Coordinating office for Palestinian police support) in Ramallah und unterstützte die Polizei in Palästina beim Aufbau ziviler Strukturen.