Blässgänse bilden die größte Gruppe der artischen Gäste. Ausgewachsene Exemplare erkennt man an den weißen Federn um ihren Schnabel und den schwarzen Querstreifen an der Brust. Bei jungen Gänsen sind diese Merkmale noch nicht ausgeprägt. Blässgänse brüten in den arktischen Gebieten vom Norden des europäischen Russlands bis Ostsibirien, im arktischen Nordamerika und auf Grönland.