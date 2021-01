Gänse richtig beobachten : Tierische Gäste am Niederrhein

Foto: Chrobock 7 Bilder Diese Gänse überwintern am Niederrhein

Xanten/Kleve Im Winter sind alle Gänse grau? Von wegen! Wer genauer hinschaut, erkennt, dass es sich um verschiedene Arten handelt. Wir stellen die wichtigsten vor und erklären, wo sie zu finden sind.

Von Dirk Weber und Christoph Driessen

Welche Wildgänse lassen sich zurzeit am Niederrhein beobachten? Meist sind die überwinternden arktischen Bläss- und Saatgänse gemeint, die hier zu Tausenden äsen. Sie überwintern von Oktober bis März in der Rheinebene zwischen Duisburg und Nimwegen. Weißwangengänse treten überwiegend auf dem Rückzug in die Brutgebiete im Januar und Februar auf. Seltener ist die Kurzschnabelgans, die alljährlich zwischen Saatgänsen beobachtet werden kann. Noch seltener sind Rothalsgans, Wald-Saatgans und Zwerggans. Sie treten, wenn überhaupt, nur sehr unregelmäßig und in kleinen Gruppen auf. Ganzjährig können Graugänse, Kanadagänse und Nilgänse beobachtet werden. Sie brüten hier im Frühjahr und überwintern auch am Niederrhein.

Was mögen Gänse am Niederrhein? „Es ist die Kombination aus Wasserflächen, Wiesen und dem milden Klima“, erklärt Ilka Weidig, die das Naturforum Bislicher Insel des Regionalverbands Ruhr (RVR) in Xanten leitet. „Es schneit hier nur ganz selten, und das ist ein großer Vorteil, denn eine Schneedecke hindert sie am fressen. Es ist sehr anstrengend für sie, den Schnee zur Seite zu schieben.“

Wie ist der Tagesablauf der Gänse? Morgens lassen sie sich mit lautem Geschnatter auf den Wiesen nieder, fressen dann bis zur Mittagszeit, um anschließend eine Pause auf dem Wasser einzulegen, bevor sie den Nachmittag wieder Gras fressen“, erklärt Weidig. Die Nacht verbringen sie wieder auf dem Wasser, damit der Fuchs sie nicht holt.

Wo lassen sich die Wildgänse beobachten? Auf der Bislicher Insel überwintern in diesem Jahr einige Tausend Blässgänse, wie der RVR berichtet. Kurz vorm Jahreswechsel sind hunderte Weißwangengänse dazugekommen. Viele Wildgänse kommen auch in das Gebiet der Düffel rund um Mehr, Niel (beide Kraneneburg) und Keeken (Kleve). „Besonders spektakulär ist das Schauspiel, wenn die Gänse abends zu ihren Schlafplätzen fliegen“, sagt Mona Kuhnigk, Naturschutzreferentin der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein. Wer das erleben will, sollte sich kurz vor Sonnenuntergang in der Millingerwaard oder bei Düffelward einfinden.

Wie verhalte ich mich richtig? „In Schutzgebieten dürfen Wege nicht verlassen und Tiere generell nicht gestört werden“, sagt Kuhnigk. Gänse seien einfach gestrickt. In ihren Gruppen gibt es „Aufpasser“, die die Umgebung im Blick behalten, während die anderen fressen. „Solange man in einem Trupp von Gänsen nur ein paar Köpfe sieht und die anderen fressen, ist alles gut. Gehen aber immer mehr Köpfe hoch oder bewegen sich die Tiere weg, ist man zu weit gegangen. Dann ist vorsichtiger Rückzug angesagt, da die Gänse in Alarmbereitschaft sind.“ Am sinnvollsten sei es, wenn möglich, die Gänse aus dem Auto heraus zu beobachten.