Xanten: Diese Kanäle sollen ab 2019 saniert werden

Xanten DBX-Chef Harald Rodiek stellte im Verwaltungsrat die nächsten Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet vor.

Kanalanschluss: An den Kanal erstmalig angeschlossen werden sollen fünf Häuser am Heckenweg, fünf Häuser an der Feldstraße, vier Häuser am Mölleweg, drei Häuser an der Uedemer Straße sowie elf Häuser am Waymanshof. Die Häuser am Waymanshof allerdings nur, wenn das Baugebiet Landwehr erweitert wird.