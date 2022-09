Sporthallen In den Turnhallen wird die Temperatur nur bis 17 Grad geheizt, in den Umkleiden und Duschen bis 22 Grad. In den Herbst- und Osterferien bleiben sie grundsätzlich geöffnet, die Duschen werden aber geschlossen – mit Ausnahme der Sporthalle in Birten, die von Flüchtlingen genutzt wird. Der reguläre Trainingsbetrieb sowie der Liga- und Meisterschaftsspiele bleiben an den Wochenenden zugelassen.