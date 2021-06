Stadtranderholung in Xanten : Diese Angebote für Kinder gibt es in den Sommerferien

Die Querschießer laden wieder zum Bogenschießen ein (Archiv). Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten In Xanten wird es für Kinder und Jugendliche wieder verschiedene Angebote in den Sommerferien geben, wenn auch nicht so umfangreich wie in den Vorjahren. Eine Übersicht, was Mädchen und Jungen erleben können, finden Sie hier.

Wegen der Corona-Pandemie wird das Angebot der Stadtranderholung in Xanten auch in diesem Jahr eingeschränkt sein. Wie die Stadt mitteilte, stellen die erforderlichen Hygienekonzepte und Vorgaben viele ehrenamtliche Ausrichter vor unlösbare Aufgaben. Deshalb beschränke sich das Angebot auf einzelne Aktionen. Eine Übersicht, was bisher geplant ist:

Bogenschießen Dazu laden die Querschießer am 6. Juli und 27. August am Varusring ein, jeweils von 14.30 bis 17 Uhr. Anmeldung unter Tel. 0175 5285218.

Wassersport Der Wassersportverein bietet am 7. Juli einen Geschicklichkeitsparcours mit dem Boot, dazu Stand-up-Paddeling und eine Bootskunde an. Anmeldung unter Tel. 0177 3252765.

Schatzsuche Der SV VYMA veranstaltet am 14. Juli eine Dorfrallye mit Schatzsuche. Anmeldung unter Tel. 0177 3252765.

Bosseltour durch Birten Sie wird von der St.-Viktor-Bruderschaft Birten am 16. Juli von 14 bis 18 Uhr veranstaltet. Anmeldung unter Tel. 0157 85633163.

Sport in den Ferien Veranstalter ist der TuS Xanten, das Angebot geht vom 2. bis zum 14. August, montags bis samstags von 10 bis 13 Uhr; es richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren. Ansprechpartner: Heinrich Gundlach, Tel. 02801 2692.

Sportschießen Die Sportschützen Sankt Helena veranstalten am 4. August und am 11. August ein Probetraining, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Anmeldung unter Tel. 02804 1391.

Naturschutz Der Nabu bietet folgende Veranstaltungen an: „Raus aus dem Haus, rein in den Wald!“, vom 2. bis zum 4. August, von 10 bis13.30 Uhr. „Auf Steinkauz Pirsch in der Dämmerung“, am 13. August von 21 bis 22.30 Uhr, Anmeldung unter www.nabu-wesel.de.

Weitere Informationen zur Stadtranderholung gibt es unter: www.xanten.de/de/dienstleistungen/ferienangebote

(wer)