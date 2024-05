Angebote zum Welterbetag in Xanten Auf Tacitus‘ Spuren über den Fürstenberg

Info

Wanderführung Titel: Vetera castra – auf Tacitus‘ Spuren. Termin: Sonntag, 2. Juni. Uhrzeiten: 11 Uhr bis 12:30 Uhr mit Julia Rücker (LVR-ABR), 13 Uhr bis 14.30 Uhr mit Kerstin Kraus (LVR-ABR), 15 Uhr bis 16.30 Uhr mit Marion Brüggler (alle vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland), Treffpunkt: Xanten-Birten, Dorfplatz an der Kreuzung Heesweg, Pastoratsweg, Römerstraße.

Fahrradführung Titel: Der Limes am Niederrhein – Mehr als ein Grenzwall, Termin, Sonntag, 2. Juni. Uhrzeit: 12 Uhr bis 14 Uhr mit Ursula Grote (Tourist Information Xanten, TIX), Treffpunkt: Eingang des Bahnhofs Xanten an der Bahnhofstraße 47. Anmeldung: info@xanten.de, Tel. 02801 772200.

Römisches Lagerleben Im Archäologischen Park Xanten (APX) schlägt die dritte Kohorte der 19. Legion ihre Zelte schon an Fronleichnam auf. Bis Sonntag belegen die Legionäre das Aktionsfeld vor dem Amphitheater. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr können Besucher den Alltag in einem römischen Feldlager live miterleben. Um 12 Uhr und um 15 Uhr marschieren die Legionäre in voller Montur auf dem Aktionsfeld auf und lassen sich beim Exerzieren über die Schulter schauen.

Familienführung Der APX bietet zum Unesco-Welterbetag am Sonntag, 2. Juni, um 12 Uhr die Familienführung „Der Limes am Niederrhein“ an. Um 14.30 Uhr wird die Führung in deutscher Gebärdensprache noch einmal wiederholt. Kinder können sich außerdem an der römischen Herberge kostenlos den Aktionsrucksack zum Welterbetag ausleihen, mit dem sie die römische Stadt auf eigene Faust erkunden können.