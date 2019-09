Parken im Halteverbot : Dem Landrat droht ein Knöllchen aus Xanten

An der Stelle, wo der Dienstwagen des Landrats stand, gilt ein absolutes Halteverbot. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Dienstwagen von Ansgar Müller stand am Wochenende zweieinhalb Stunden im Halteverbot. Der SPD-Politiker gelobt Besserung.

Ansgar Müller (SPD) könnte demnächst Post von der Stadt Xanten bekommen. Der Dienstwagen des Landrats, der auch Chef der Kreispolizeibehörde Wesel ist, stand am Samstag zweieinhalb Stunden im absoluten Halteverbot, direkt hinter einem entsprechenden Verkehrsschild. „Der Fahrer des Landrats hat das Halteverbotsschild fälschlicherweise nicht beachtet und den Wagen dort geparkt“, teilte die Kreisverwaltung mit. „Ein Fehler, den der Landrat und er selbst bedauert.“

Ein Bild vom Verkehrsdelikt kursierte am Wochenende bei Whatsapp – auch in Kreisen der CDU. Nachdem unsere Redaktion am Montag Müllers Büro kontaktierte, um sich den Vorfall bestätigen zu lassen, reagierte die Kreisverwaltung mit einem eigenen Facebookpost und kam damit einer medialen Berichterstattung noch zuvor.