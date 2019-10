Xantener Ortsteil : Dienstleistungsbetrieb arbeitet Mängel in Wardt ab

Dienstleistungsbetrieb arbeitet Mängel in Wardt ab

Wardt Tempo 30 am Meerend, Unkraut am Kerkend – der Bezirksausschuss hat eine umfangreiche Liste mit Wünschen und Problemen im Ort aufgestellt.

Wo es etwas zu bemängeln gibt, soll Abhilfe geschaffen werden. Also hat der Bezirksausschuss Wardt einige Punkte auf eine Mängelliste gepackt, die der Dienstleistungsbetrieb (DLB) jetzt Stück für Stück abarbeiten will. Hier die Eckpunkte:

Am Meerend Zeitnahe Tempo-30-Markierung. Prüfung der Spaltenstärke im Bereich der Häuser Nummer eins bis fünf und entsprechende Sanierung. Aufnahme weiterer Asphaltflächen, um zwei neu errichtete Häuser an den Kanal anzuschließen (die aufgebrochenen Stellen werden anschließend fachgerecht verschlossen). Die Beleuchtungssituation entlang des Fußweges werde geprüft, heißt es in einer Stellungnahme des DBX.