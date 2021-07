Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen Auto in Xanten

Xanten Die Polizei sucht Zeugen, um einen Auto-Diebstahl in Xanten aufzuklären. Diebe haben ein Fahrzeug aus dem Premium-Segment gestohlen. Der Wagen war vorher in Wardt abgestellt worden.

In Xanten ist ein Auto der Marke Lexus gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen die Täter zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, zu. Das Fahrzeug, ein Lexus RX450HL mit dem amtlichen Kennzeichen WES-LO 195, parkte demnach auf einem Stellplatz an der Straße Xantenamera in Xantens Ortsteil Wardt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie können sich bei der Wache in Xanten melden, Tel. 02801 71420.