Täter flüchtet in schwarzem VW Golf Dieb bedroht Mitarbeiter in Xantener Elektrofachmarkt mit Messer

Laut Polizeiangaben hat der unbekannte Mann am Freitag um 16.10 Uhr das Geschäft auf der Sonsbecker Straße in Xanten betreten. Mitarbeiter des Fachmarktes seien darauf aufmerksam geworden, wie dieser mit mehreren Kopfhörern in seiner Tasche das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Er sei von dem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert worden, stehen zu bleiben. Als der mutmaßliche Dieb sich aus dem Geschäft entfernen wollte, seien weitere Mitarbeiter dazugekommen, um den Mann festzuhalten. Es sei zu einem Gerangel gekommen.