Wann: Samstag, 17. Oktober 2020 von 10 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag, 18. Oktober 2020 von 11 Uhr bis 18 Uhr

Was: Der Herbstmarkt hat in Xanten bereits Tradition. Mit vielen Angeboten lädt er zum verweilen, kaufen und genießen ein. Viele Händler und Handwerker präsentieren ihre Waren und lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Textilien in herbstlichen und auch fröhlichen Farben werden zum Kauf angeboten. Deko-Artikel, Blumen und Pflanzen für Herbst und Frühling, Naschereien und vieles mehr warten auf sie. Außerdem besteht am Sonntag die Möglichkeit in den teilnehmenden Geschäften zu shoppen.

Wo: Marktplatz Xanten

Weitere Infos: Bilder vom Herbstmarkt Xanten.