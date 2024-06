Jugendforum in Xanten Die Stadt geht auf die Jugend zu

Die Stadt Xanten will die Jugend besser an politischen Entscheidungen beteiligen. Die Verwaltung und der Stadtrat haben deshalb in den vergangenen Jahren darüber beraten, welches Format sich dafür am besten eignen könnte. Am vergangenen Mittwoch hatten sie zu einem Jugendforum in die Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe) am Niederbruch eingeladen, um sich mit jüngeren Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.