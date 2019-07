Altstadtmarkt : Die schöne Klever Straße wach geküsst

Katrin Schienagel aus Bonn fertigte beim Altstadtmarkt an der Klever Straße Münzschmuck. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die Xantener Teehändlerin Hildegard Stück hat wieder den Altstadtmarkt auf die Beine gestellt, um diesen Teil der Xantener Innenstadt stärker ins Bewusstsein zu holen. Mit Erfolg: Viele Besucher nutzten das Angebot.

„Ach, ich wusste gar nicht, dass du auf hast“, freute sich eine Stammkundin aus Labbeck, als sie am Freitagabend zu Hildegard Stück in ihren Tee-Laden kam und aus einer der vielen großen Blechdosen ihren Lieblingstee „Dornröschen“ eintüten ließ. Sie war mit ihrem Mann zur Xantener Mittsommernacht gekommen und überrascht, dass auch die Geschäfte an der Klever Straße bis 23 Uhr geöffnet hatten.

Genau deswegen hatte sich die Inhaberin von XanTee vor zwei Jahren hingesetzt und überlegt, wie man die Klever Straße ins Bewusstsein holen kann. Sie ist zwar wunderschön und gehört genauso zur Innenstadt wie die Fußgängerzone und die Orkstraße, bei Veranstaltungen oder verkaufsoffenen Sonntagen führte sie aber eher ein Schattendasein. Warum nicht die stets gute besuchte Mittsommernacht nutzen und die flanierenden Menschen mit einem Altstadtmarkt zur Klever Straße locken? Gedacht, Aussteller und Musiker organisiert, was, wie Hildegard Stück lachend zugibt, ein ordentliches Stück Arbeit war, 2018 zum ersten Mal umgesetzt. Und die Resonanz war durchweg positiv.

Info Bald ist wieder „Klein MontMartre“ Kunstmarkt Die Klever Straße wird bald erneut zur Kunst- und Handwerkmeile: Dann findet zwischen Mitteltor und Klever Straße das Open-air-Kunstfest „Klein MontMartre“ statt. Am Samstag, 24. August, 11 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 25. August, 11 bis 18 Uhr, präsentieren zahlreiche Kunstschaffende ihre Arbeiten.

Motivation für die Initiatorin, sich wieder ins Zeug zu legen und drei Tage einen Altstadtmarkt an der Klever Straße zu organisieren, bei dem sich zwischen Mitteltor und Klever Tor neues und altes Handwerk präsentierte. Die Gastronome waren auf eigenen Wunsch für die Musik zuständig: Freitagabend spielten gegenüber des Hotels van Bebber „The Willows“ Celtic Folk, für Samstag war nachmittags „The Coro“ verpflichtet worden, am Sonntag gab es Musik unter anderem vom Chor „Xantiamo“. Die Gagen zahlte die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender (IGX). aus dem Erlös der Standgebühren.

Textiles, Schmiedekunst, Besteckschmuck, Holzspielzeug, Klompen, Korbflechtarbeiten, Körner- und Zirbelholzkissen, selbst gestrickte Socken, französische Käsespezialitäten und gleich nebenan Süßes aus der Provence: Hildegard Stück hatte auch für den zweiten Altstadtmarkt wieder unterschiedlichste Aussteller nach Xanten geholt. „50 Prozent von ihnen sind zum ersten Mal in Xanten“, erzählt sie. So wie der Pinselmacher aus dem fränkischen Bechthofen. Feinhaar-Pinselmacher-Meister muss es richtig heißen. Er hatte handgefertigte Pinsel in allen Größen und Formen dabei, darunter auch Bauchpinsel. Die heißen tatsächlich so, sind nämlich nicht zum Rasieren oder Malen, sondern „zum Verwöhnen“, wie der Meister betonte. Oder der Mann mit den Gewürzweinen, Met, Chilli-Ingwer. „Eine scharfe Sache“, warnte der Händler, der zwischen seine Körbe mit den flüssigen Köstlichkeiten ein witziges Schild aufgestellt hatte: „Hier betreutes Trinken“.