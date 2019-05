Debatte um Einsparungen : Die Politik gibt den Schwarzen Peter an den DBX zurück

Die Politik gibt den Schwarzen Peter an den DBX zurück

Xanten Xantens Dienstleistungsbetrieb soll 150.000 Euro einsparen und legt unpopuläre Vorschläge vor. Aber die Politik will die Maßnahmen nicht beschließen.

(pek) Die vom Dienstleistungsbetrieb (DBX) vorgelegte Liste mit Sparvorschlägen ist vorerst vom Tisch. Der Verwaltungsrat wollte sich jetzt nicht auf konkrete Maßnahmen festlegen, sondern gab DBX-Chef Harald Rodiek nur allgemein den Beschluss mit auf den Weg, im Laufe des Jahres 150.000 Euro einzusparen. Damit ist es zwar dem Dienstleistungsbetrieb freigestellt, wie er dieses Ziel bis zum 31. Dezember 2019 erreichen will. Doch es ist mehr als fraglich, ob wirklich zum Beispiel die Straßenlaternen in den Sommernächten ausgeschaltet werden, um die Stromrechnung zu senken. Oder ob die Sanierung des Norbertbrunnens auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Oder ob in der Tat auf den Spielplätzen keine defekten Spielgeräte ersetzt werden.