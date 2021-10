Aktionstag in Xanten : Die Maus öffnet die Tür zum Geld

Museumsleiter Norbert Müller führte die Besucher im Gewand eines Münzmeisters durch das Museum. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Das Geldmuseum in Wardt machte mit beim Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus am Sonntag. Im Ortsteil standen am Sonntag, dem Maus-Türöffner-Tag, zahlreiche Portale für viele Maus-Fans von nah und fern offen.

Von Hildegard van Hüüt

Seit dem 7. März dieses Jahres wird der 50. Geburtstag der „Sendung mit der Maus“ mit vielen Aktionen in ganz Deutschland gefeiert; in Xantens Ortsteil Wardt standen am Sonntag, dem Maus-Türöffner-Tag, zahlreiche Portale für viele Maus-Fans von nah und fern offen. Die wichtigste Station der sehr kinderfreundlich und lehrreich dargebotenen Veranstaltung war das Geldmuseum, von dem aus es zum Inselbrot-Laden und zum Inselbrot-Garten ging.

„Zu den Führungen in und rund um das Geldmuseum, das wir seit 2016 in der ehemaligen Villa Kunterbunt betreiben, hatten sich innerhalb von 14 Tagen 120 Personen, unter ihnen 76 Kinder angemeldet“, sagte Norbert Müller, Vorsitzender des Geldgeschichtlichen Vereins Niederrhein. „Die Anmeldungen kamen aus dem gesamten Ruhrgebiet, aus Xanten und den umliegenden Dörfern“, so Müller.

Marie-Luise Hausmann (links) beim Abwiegen von Geld. Sie informierte auch über Inselladen und Inselgarten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Selbst gestaltete Maus-Postkarten Postkarten und Luftballons An einem Stand konnten die Teilnehmer eine selbst gestaltete Maus-Postkarten an einem mit Helium befüllten Ballon aufsteigen lassen. Zwei Mitarbeiterinnen von Sponsor Freizeitzentrum Xanten betreuten diesen Stand. Kontakt Geldmuseum, Am Kerkend 7, 46509 Xanten, Telefon 02801 9856888 oder 0157 74669757 www.geldmuseum-xanten-wardt.de

Eines der Kinder, das sich für den Maus-Tür-Öffner in Wardt interessiert hatte, war die neunjährige Thalea Petrich aus Duisburg. Mit ihrer Mutter Christina und ihren Geschwistern Nala und Timon freute sie sich darüber, dass sie in Wardt ein interessantes Maus-Jubiläums-Angebot gefunden hatte. „In Duisburg war für heute alles ausgebucht, da war der Tag in Wardt eine willkommene Alternative“, erklärte die Mutter. Das zentrale Element der Veranstaltung bildeten die drei je einstündigen Führungen durch das Geldmuseum. In jeder von ihnen begeisterten drei Mitglieder des Vorstands mit kurzen kindgerechten Erklärungen rund um die deutsche Währung die kleinen Gäste und ihre großen Begleiter.

Museumsleiter Norbert Müller zeigt dem achtjährigen Jan, wie man mit Hammerschlägen einen Wardt-Taler prägt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Interessiert ließen sich die Besucher Währungen in ihren vielfältigsten Formen zeigen. Das Highlight der Führung war der Moment, in dem Norbert Müller, mit einem alten Gewand als Münzmeister bekleidet, den Kindern in der Prägewerkstatt demonstrierte, wie der Wardter Rabatt T(h)aler mit einem riesigen Fallhammer geprägt wird. In dieser Werkstatt durften die Jungen und Mädchen auch ihren eigenen Xantener Denar schlagen und erhielten ein Zertifikat, das ihnen den stolzen Titel „Münzpräger“ verlieh.

Es gab sogar Krypto-Währung zum Anfassen, ein Erlebnis, das den jungen Betrachtern den Weg in eine demnächst vielleicht bargeldlose Zahlungsweise erschlossen hat. Eine Schnitzeljagd führte die Familien vom Museum zum zukünftigen Inselbrotladen, und dann weiter zum Inselgarten. In diesem Genossenschaftsladen konnten die jungen Teilnehmer mit dem Wardter Inselbrott(h)aler, der ihnen im Museum überreicht worden war, Brot oder andere Lebensmittel einkaufen. Danach hieß es: Auf zum Inselbrot-Garten. Die pensionierte Lehrerin Marie-Luise Hausmann erklärte den Maus-Fans, wie wertvoll der Anbau von Gemüse im eigenen Garten und die Vermarktung vor Ort sind.

Schon den Kindern war klar, dass der kurze Weg von der Gartenanlage zu dem Laden die Freisetzung vieler luftverunreinigender Schadstoffe, die bei langen Transportwegen anfallen, reduziert. Die fehlende Nahversorgung war im Rahmen des Leader-Projekts „Starke Dörfer“ der Hochschule Rhein-Waal als Projekt aufgegriffen worden und Anfang nächsten Jahres wird im Wardter Wohnbereich „Am Meerend“ ein Genossenschaftsladen entstehen.