Bundestagswahl in Xanten : So können Sie per Briefwahl abstimmen

Wahlkabine in Xantens Rathaus: Dort kann man jetzt schon seine Stimme abgeben. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Briefwahl kann beantragt werden. Es zählt schon: In Xantens Rathaus sind in dieser Woche schon die ersten Stimmen für die Bundestagswahl eingegangen.

Die Bundestagswahl rückt näher. Anfang der Woche ist die Wahlbenachrichtigung an alle Wählerinnen und Wähler verschickt worden, wie die Stadt Xanten mitteilte. Damit können die Unterlagen für die Briefwahl beantragt werden, falls jemand seine Stimme nicht am Sonntag, 26. September, abgeben kann oder möchte. Es gibt noch eine weitere Alternative. Ein Überblick.

Wer kann per Briefwahl abstimmen? Grundsätzlich alle Wahlberechtigten, „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“, erläutert der Bundeswahlleiter. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2013 diese allgemeine Freigabe der Briefwahl als verfassungsgemäß: Die Zulassung der Briefwahl diene dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen.

Wie kommen Sie an die Unterlagen? Um an der Briefwahl teilzunehmen, muss ein Wahlschein beantragt werden. Der Wahlscheinantrag ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckt. Er kann ausgefüllt per Post an die Stadt Xanten geschickt werden. Alternativ kann er auch online gestellt werden, dazu finden Sie nähere Informationen auf der Internetseite der Stadt unter www.xanten.de/bundestagswahl. Sie können den ausgefüllten Wahlscheinantrag auch selbst im Xantener Rathaus abgeben – entweder durch Einwurf in den Briefkasten vorm Haupteingang oder persönlich zu folgenden Geschäftszeiten: montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr.

Was ist beim Ausfüllen zu beachten? Nach Beantragung der Briefwahl kommen folgende Unterlagen an: Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt. Ein Infoblatt erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und zwar so: Erst- und Zweitstimme persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben. Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und – ganz wichtig – unterschreiben. Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Oder Sie bringen ihn zu der Stelle, die auf dem Umschlag angegeben ist.

Wie sicher ist es, dass die Stimme ankommt? Durch die rote Farbe der Umschläge fallen diese auf und können leicht erkannt werden. Mit der Deutschen Post sei vereinbart, dass selbst Wahlbriefe, die am Tag vor der Wahl in den Briefkasten geworfen wurden, noch am Wahl-Sonntag zugestellt würden, erklärte der Bundeswahlleiter. Sollte das mit dem Einwerfen nicht rechtzeitig geklappt haben, kann man den roten Umschlag am Wahltag bei der auf diesem Umschlag angegebenen Stelle abgeben – oder abgeben lassen.

Mit welcher Beteiligung per Briefwahl wird gerechnet? Seit 1957 stieg der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler von knapp fünf auf fast 29 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. Dieses Mal könnten es wegen der Corona-Pandemie noch einmal mehr sein. Übrigens: Bei der letzten Bundestagswahl waren 0,9 Prozent der Erststimmen ungültig, die per Brief abgegeben wurden – gegenüber 1,4 Prozent der am Wahltag abgegebenen. Von den Zweitstimmen waren es sogar nur 0,5 Prozent (Brief) gegenüber 1,2 (Urne).