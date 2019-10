Premiere in Xanten-Marienbaum : Dauer-Lachattacken im Hinterstübchen

Im neuen Stück der Bühnenrevoluzzer jagt eine turbulente Szene die nächste. Publikum und Akteure hatten bei der Premiere in Marienbaum viel Spaß. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Bühnenrevoluzzer feierten mit dem Komödie „Second-Hand!“ eine gelungene Premiere in Marienbaum. Es gibt noch ein paar Karten beim Snackpoint Dams oder über Facebook.

Anschnallen und festhalten, die Bühnenrevoluzzer haben es in Marienbaum wieder getan. Mit ihrem Stück „Second Hand“ aus eigener Produktion strapazierten sie die Lachmuskeln ihres Publikums von Spielbeginn an. Der Saal in der Brasserie Hennemann in Marienbaum füllte sich zusehends, denn die Premiere eines spielfreudigen Ensembles mit dem Talent für Kurzweil zu sorgen, ist bekannt. Nicht nur beim Stammpublikum.

Die Bühne hatte sich in die Hinterstube eines Second-Hand-Ladens verwandelt. Joachim Klein (Marc Nakath), seine Frau Helga (Kathrin Braesel) und Tochter Lisa-Marie (Sarah Thüs) führen einen kleinen, etwas runtergekommenen Second-Hand-Laden unter dem Motto „preiswert & gut“. Immer nach den Sperrmüllterminen füllt sich der Fundus mit neuen gebrauchten Artikeln. Aus dem ehemals etablierten Antiquitätengeschäft ist ein Ramschladen geworden. Händler Joachim, sehr lässig in der Kleidung mit „Muffin-Hose“, vergleichbar mit überquellendem Muffin-Teig über den Förmchenrand, ist im Grunde ein bescheidener Vertreter seines Geschlechts. Er begnügt sich mit Mahlzeiten aus der Dose und Tütensuppen, während seine Frau die ewig Nörgelnde gibt. In diesem munteren Trio mischt Heinz Müller, besser Henry Muller (Thomas Tervoort) als gestresster Schauspieler und Freund des Hauses mit. Turbulent wird es, als Werner Sobotka (Hans Klaassen) auftaucht wie auch das Gaunerpärchen Bonny (Matthias Franke) und Clyde (Kerstin Franke).

Info Ein paar Karten sind noch zu haben Team Für die Technik sorgte Philip Terhorst, für den Backstage-Bereich Helga und Katja Omonsky. Karten Es gibt noch Karten für die Aufführungen am 1. und 2. November (jeweils 19.30 Uhr), 3. November, 17 Uhr, 8. und 9. November (jeweils 19.30 Uhr). Abschluss ist die Aufführung im Scala Kulturspielhaus Wesel, Sonntag, 17. November, 17 Uhr.

Das Gaunerehepaar Langfinger hat in einem Schränkchen einen Tresorschlüssel deponiert. Dieses Möbel fischte Trödler Joachim aus dem Sperrmüll. In immer neuen Verkleidungen versucht das Gaunerpärchen, dieses Schränkchen zu ergattern. Die passionierte Dauereinkäuferin Fräulein Sabine von Neureich (Katja Omonsky) sorgt für weiteres Salz in der Suppe. Schnell kommt der Zuschauer dahinter, dass andere Familienbande eine Rolle spielen und in die wilden Zeiten von Helga Klein zurückreichen. Einer Zeit, die von Elvis, dessen Musik und dem wilden Hüftschwung bestimmt war. Auch Elvis-Imitator Werner Sobotka zog die junge Frauen magisch an. Heute fristet er eher das Leben eines Überlebenskünstlers, der auf der Straße lebt.

Es kommt, wie es kommen muss. Helga erwärmt sich erneut für Werner. Die Dialoge mit viel Wortwitz fliegen hin und her. Das Ensemble überzeugt mit Bühnenpräsenz, hält dazu Kontakt mit dem Premierenpublikum. Souffleur Stephan Kurzawe und Kollegin Christiane Lange haben kaum was zu tun. Die Zuschauer geraten förmlich aus dem Häuschen und sparen nicht mit Applaus. Luft holen können sie erst wieder in der Pause.