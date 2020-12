Lockdown, Maskenpflicht, Mindestabstand: Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 bestimmt, auch in Xanten. Aber es gab noch weitere Ereignisse und Themen. Unser Jahresrückblick in Bildern.

9. Januar 2020: Die Corona-Pandemie ist noch weit weg. Stattdessen geht es an diesem Abend um den Salzbergbau am Niederrhein. Die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten NRW informiert in der Gaststätte van Bebber in Birten über die bisher bekannten Pläne des Konzerns K+S für den weiteren Abbau in Xanten und Umgebung. Das Interesse ist groß: Etwa 200 Menschen drängen sich in den Saal, viele müssen stehen, Dutzende kommen nicht mehr in den Raum. Im Laufe des Jahres wird dem Unternehmen mehrmals vorgeworfen, die Öffentlichkeit zu wenig über den geplanten weiteren Abbau zu informieren. K+S entgegnet darauf, dass Bürgerversammlungen „zu gegebener Zeit“ geplant seien, sobald weitere Gutachten vorlägen.