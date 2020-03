Gottesdienst in Xanten : Diakone am Niederrhein feiern Goldenes Jubiläum

Diakone am Niederrhein feiern Goldenes Jubiläum

Gottesdienst in Xanten

Xanten Vor 50 Jahren wurden die ersten Diakone in der Region geweiht. Das Jubiläum wurde in einem Gottesdienst gefeiert. Dabei ging Weihbischof Lohmann auf Europas Abschottungspolitik ein.

Vor 50 Jahren wurden am Niederrhein erstmals nach dem Konzil Diakone geweiht, in einem Gottesdienst mit Weihbischof Rolf Lohmann wurde im Xantener Dom an dieses Ereignis erinnert. Rund 30 Diakone aus den Kreis-Dekanaten Kleve und Wesel waren mit ihren Frauen und Familien zu dieser Feier nach Xanten gekommen.