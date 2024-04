Wenn genug Haushalte Vertrag abschließen Unternehmen will in Xantens Westen das Glasfasernetz ausbauen

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser plant einen Ausbau des schnellen Internets in Xanten. Im Westteil der Stadt bietet die Firma rund 1500 Haushalten zwischen der Sonsbecker Straße und dem Heeser Weg einen Anschluss an, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. Davon haben bisher 22 Prozent einen Vertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. In einer Pressemitteilung hatte die Deutsche Glasfaser vorher geschrieben, dass noch etwa elf Prozent fehlen würden, damit der Ausbau startet.