Ehrenamtlicher Einsatz Bank-Mitarbeiter unterstützen Xantener Kita

Hier in der Region würden jedes Jahr andere Einrichtungen unterstützt, erklärte Bettina van Husen, Filialdirektorin in Wesel. „Uns geht es darum zu helfen, wo Hilfe benötigt wird.“ Dabei gehe es nicht nur um Geld, sondern auch um Arbeitskraft und Zeit. Die Filialen der Deutschen Bank in Wesel und Xanten seien vor einiger Zeit zusammengeschlossen worden. Es gibt daher keine Geschäftsstelle mehr in Xanten. „Aber wir sind trotzdem noch hier und engagieren uns.“