Bahnübergang in Xanten : Deutsche Bahn sucht weiter nach Lösung für Schranken-Problem

Bahnübergang in Xanten

Der Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Bahnübergng an der Bahnhofstraße in Xanten bleibt anfällig für Störungen. Fachleute der Deutschen Bahn suchen nach der Ursache. Bisher ohne Erfolg. Das Unternehmen schließt weitere Störungen deshalb nicht aus.

„Bedauerlicherweise gestaltet sich die Ursachenfindung sehr schwierig, da das Störungsbild vielfältig ist“, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. In den vergangenen Tagen hätten Fachleute des Unternehmens bereits mehrere Teile, die Verursacher der Störungen sein könnten, ausgetauscht. „Bisher konnte jedoch leider keine nachhaltige Lösung gefunden werden.“ Die Fachleute arbeiteten „unter Hochdruck“ an einer Lösung. „Leider können wir weitere Störungen zunächst nicht ausschließen.“ Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitte das Unternehmen um Entschuldigung.