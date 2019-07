Schüleraustausch in Xanten : Deutsch-palästinensische Freundschaft auf der Wand verewigt

Xanten Inspiriert von dem Streetartkünstler Banksy schufen Schüler des Stiftsgymnasiums und der Partnerschule aus Beit Sahour ein Graffiti für mehr Toleranz.

Die Woche begann mit einem Austausch über das bereits vorhandene Wissen über Banksy und seine Kunst. Gemeinsam sprachen die insgesamt 24 Schüler über einige Graffiti, die die Palästinenser im Original aus ihrer Heimatstadt kennen. Am nächsten Tag konnte man sich in der Banksy-Ausstellung im Moco-Museum Amsterdam weitere Eindrücke verschaffen. Auch in den folgenden Tagen gab es ein volles Programm: Street-Art-Bingo in Dortmund, Erkunden der Xantener Stadtgeschichte beim Biparcour, in dessen Rahmen die Schüler einen der Stromkästen aus dem Projekt „Xanten Fairschönern“ bemalten, ein Besuch beim Bürgermeister Thomas Görtz und einen Konzertbesuch.