Vortrag mit Diskussion in Xanten Wie man gemeinsam die Demokratie stärken kann

Immer mehr komme es in der Politik zu einem „Kuhhandel“ – nach dem Motto: Gibst du mir das, so gebe ich in einem anderen Feld nach, beschrieb er das Szenario. „Das fördert die Politikverachtung“, warnte er. Die Politiker seien dem Gemeinwohl verpflichtet, forderte er. Rekowoski warnte in diesem Zusammenhang vor dem Populismus, einer großen politischen Gefahr, die sich auch in europäischen Ländern stetig ausbreite. Eine drohende Spaltung müsse man durch Milieu übergreifende Begegnungen verhindern.