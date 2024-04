DRK Xanten dankt Blutspendern Ehrung für Mehrfach-Lebensretter

In Xanten besteht in nächster Zeit in jedem Monat die Möglichkeit, Blut zu spenden. Der Blutspendedienst West listet alle geplanten Termine auf. Demnach ist der nächste Blutspendetermin in Xanten am Mittwoch, 22. Mai, von 17 Uhr bis 20 Uhr in der Katholischen Grundschule an der Emil-Underberg-Straße 25 in Marienbaum. Einen Monat später, am Montag, 24. Juni, besteht von 15 Uhr bis 19 Uhr im Haus der Begegnung an der Karthaus in Xanten die Möglichkeit, Blut zu spenden. Weitere Termine sind Mittwoch, 21. August, 17 Uhr bis 20 Uhr, dann wieder in Marienbaum (Grundschule), und Montag, 23. September, 15 bis 19 Uhr, in Xanten (Haus der Begegnung).