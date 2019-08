Neuer Vorstand : Der Xantener Domchor geht neue Wege

Zwei Frauen haben den Vorsitz übernommen, neue Stimmen bereichern die Sängerschaft, weitere Mitglieder werden gesucht. Voraussetzung: die Begeisterung für Musik.

Die Bewunderung ist ihr anzuhören, wenn Felicitas Wilhelms über Lothar Eckert spricht, der „unglaubliche 32 Jahre“ der Vorsitzende des Xantener Domchores war. Im Frühjahr hat er das Amt abgegeben, zusammen mit seinem Stellvertreter Karl Schmitz, der die Aufgabe des zweiten Vorsitzenden vier Jahre lang übernommen hatte. Wilhelms und Susanne Goebel-Langen sind ihre Nachfolger. Die beiden Frauen haben den Vorsitz als Team übernommen. Erfahrung haben sie, seit vielen Jahren arbeiten sie ehrenamtlich in der Propsteigemeinde St. Viktor. In der 215-jährigen Geschichte des Domchores beginnt damit ein neues Kapitel, zumal auch Notenwartin Bärbel Post nach 25 Jahren ihr Amt an Gerhard Friedrich übergeben hat.

Proben Der Domchor Xanten trifft sich montags um 20 Uhr in der Michaelskapelle und probt dann zwei Stunden lang, also bis 22 Uhr.

Das Leitungsgremium spiegelt auch die Entwicklung des Chores in den vergangenen zwei Jahren: Neue Gesichter und Stimmen bereichern ihn, wie die neue Vorsitzende berichtet. „Es ist gerade die Mischung aus erfahrenen Sängern und jüngeren Mitgliedern, die einen guten Weg in die Zukunft weisen.“ Und der Chor ist mit mehr als 50 aktiven Frauen und Männern offen für weitere Mitglieder: „Wir freuen uns über Verstärkung.“ Tenöre und Bass-Stimmen würden gesucht. Grundkenntnisse im Singen seien erforderlich, alles Weitere lasse sich erlernen. „Wer aber noch nicht so viel Erfahrung hat, kann sich gesanglich an die älteren Mitglieder anlehnen.“ Wichtig sei, dass jemand „ein Gefühl und die Begeisterung für die Musik hat“.