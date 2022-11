Feierstunde : „Der Xantener Dom braucht Unterstützer“

Xanten Der Dombauverein feierte in Xanten. Dafür gab es zwei Anlässe: restaurierte Kirchenfenster und die Auszeichnung der Bauhütten durch die Unesco. In den Reden wurde die Bedeutung der Unterstützer betont.

Die Menschen mit der Grundbotschaft des Glaubens und seiner Geschichte jetzt und in der Zukunft vertraut zu machen, ist für den niederrheinischen Regionalbischof Rolf Lohmann eine wesentliche Funktion des Xantener Doms. Dass dies gerade in den vergangenen Jahren überzeugend gelungen sei, sei auch ein Verdienst der Bauhütte. Der Niederrhein mit dem Xantener Dom, der für die ganze Region stehe, sei ein Ort der Hochkultur im Bistum, lobte Lohmann. Gerade die Bauhütten hätten bis heute die sakrale Bedeutung der Kathedralen erhalten.

Durch ihre Arbeit entstünden nicht nur städtebildende Elemente, sondern auch Orte des Glaubens, sagte Hans-Wilhelm Barking, Vorsitzender des Xantener Dombauvereins. Die Dombauhütte habe das Gotteshaus erfolgreich in seinem Bestand erhalten und gesichert. Barking erinnerte an die Restaurierung der fünf mittelalterlichen Glasfenster aus dem frühen 16. Jahrhundert, die mit Fördermitteln aus Land und Bund, dem Bistum und privaten Sponsoren möglich gemacht wurde. „Der Dom braucht Unterstützer“, betonte er.

In katholischen Kirchen in Xanten bleibt die Heizung aus

Energiesparmaßnahmen : In katholischen Kirchen in Xanten bleibt die Heizung aus

Auch Johannes Schubert, Leiter der Xantener Dombauhütte, schloss sich dem Dank an alle Unterstützer an. Mit den dadurch geflossenen 500.000 Euro sei das Restaurierungsprogramm der Fenster in vier Jahren bewältigt worden. Mithilfe der Kölner und der Erfurter Bauhütte sei ein neuer Zweig entstanden: die Glaswerkstatt. Schubert erinnerte in diesem Zusammenhang an die Tradition und Innovation der Bauhütten, die gemeinsam alte und neue Techniken pflegen.