Freiluftmuseum in Xanten : Der APX bekommt den heißen Sommer zu spüren

Freiluftmuseum in Xanten

Xanten Der Archäologische Park Xanten (APX) ist im Jahr 2019 von insgesamt 549.407 Menschen besucht worden. Er bleibt damit das bestbesuchte archäologische Freilichtmuseum in Deutschland. Es waren aber rund 38.500 Besucher weniger als 2018.

Allerdings kamen damals allein 26.000 zum Römerfest Schwerter, Brot und Spiele, das alle zwei Jahre stattfindet. Ein zweiter Grund für den Besucherrückgang im vergangenen Jahr dürfte der sehr warme, trockene Sommer mit Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius gewesen sein. In den Jahren zuvor war der APX von 572.000 (im Jahr 2017), 583.000 (2016) und 564.000 (2015) Menschen besucht worden. In diesem Jahr wird es das Römerfest Schwerter, Brot und Spiele wieder geben. Am 20. und 21. Juni zeigen hunderte Frauen und Männer, wie Legionäre, Gladiatoren, Händler und Handwerker vor etwa 2000 Jahren lebten und arbeiteten. Der Archäologische Park Xanten ist eines von 14 Museen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), die insgesamt von 1,2 Millionen Menschen im vergangenen Jahr besucht wurden (nach 1,3 Millionen im Jahr 2018).