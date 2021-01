Um Verkehrsplanung zu stärken : Xanten denkt über Mobilitätsmanager nach

Xanten Xanten lässt sein Mobilitätskonzept überarbeiten. Darin soll festgelegt werden, wie sich der Verkehr umweltschonender machen lässt. Die Verwaltung will mit der Politik auch beraten, wie sich die städtische Verkehrsplanung stärken lässt.

Die Verwaltung der Stadt Xanten will die kommunale Verkehrsplanung stärken. Eine Option dafür könne eine Mobilitätsmanagerin oder ein Mobilitätsmanager im Rathaus sein, sagte der Technische Dezernent Niklas Franke in einem Pressegespräch. Viele Kommunen hätten bereits eine solche Fachkraft, um ihre Verkehrsplanung voranzutreiben. Darüber wolle die Verwaltung mit der Politik sprechen.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Stadt schon Fachkräfte für den Klimaschutz und die Digitalisierung eingestellt, um diese Themen zu stärken. Das Zukunftsnetz Mobilität NRW, eine Initiative des Verkehrsministeriums von Nordrhein-Westfalen, wirbt für Mobilitätsmanager in den Kommunen als Koordinator in der Verwaltung, der „die Prozesse anstößt, zwischen den verschiedenen Fachbereichen vermittelt und bei gemeinsamen Projekten die Teilschritte abstimmt“, wie die Initiative auf ihrer Homepage schreibt.

Wegen der Corona-Pandemie habe sich die Arbeit am Mobilitätskonzept verzögert, sagte Franke weiter. Die Verkehrszählungen zum Beispiel hätten im Frühjahr nicht stattfinden können, weil die Ergebnisse während des Lockdowns nicht realistisch gewesen wären. Die Zählungen seien deshalb im Herbst nachgeholt worden. Die Bestandsanalyse werde aber bald abgeschlossen sein, dann sollten die Ergebnisse präsentiert werden. Dafür sei ursprünglich eine Bürgerversammlung geplant gewesen, das sei wegen der Pandemie jedoch nicht möglich. Deshalb solle die Auswertung des Fachbüros auf der Internetseite der Stadt gezeigt werden. Die Bürger sollten sich zu den Ergebnissen auch äußern können, telefonisch, per E-Mail oder in einem Chat . Anschließend sollen ein Leitbild sowie Ziele für die Mobilität in Xanten entwickelt und daraus Maßnahmen abgeleitet werden.