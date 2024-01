Demo in Xanten gegen Rechtsextremismus „Ihr seid die Demokratie!“

Info

Hintergrund Auch anderswo in NRW und in Deutschland wird seit Tagen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Es sind weitere Proteste geplant, zum Beispiel am 17. Februar in Rheinberg. Auslöser der Massenproteste war ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, an dem auch Vertreter der AfD teilgenommen haben. Wie das Recherchenetzwerk Correctiv berichtete, wurde auf der Veranstaltung über eine sogenannte Remigration, also die massenhafte Ausweisung von ausländischen Menschen aus Deutschland.