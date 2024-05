Motto lautet „Zukunft gestalten!“ Weitere Demo für Demokratie in Xanten

Seit einigen Monaten wird in vielen Städten in Deutschland zu Demonstrationen für Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit Vielfalt aufgerufen. Auslöser der Massenproteste sind Berichte des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremen in Potsdam gewesen, an dem auch Vertreter der AfD teilgenommen haben. Dort hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, nach eigenen Angaben über das Konzept der sogenannten Remigration gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.