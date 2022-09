Hochwasserschutz in Birten : Deichverband hält an geplanter Betonmauer fest

Entlang der B57 in Birten soll die bestehende Spundwand, die neben der Straße im Boden versenkt wurde, um eine Betonmauer um etwa zwei Meter erhöht werden. RP-Archivfoto: ast Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Wegen des Salz-Bergbaus senkt sich der Boden in Xantens Ortsteil Birten, das hat Folgen für den Hochwasserschutz. Vor Ort erklärte der Deichverband seine Pläne und reagierte auf die Kritik von Anwohnern an der geplanten Betonmauer. An ihr hält er fest.