Wochenmarkt-Verlegung: Markthändler beklagen massive Einbußen

Xanten Der Wochenmarkt in Xanten musste im Dezember auf den Domvorplatz ausweichen. Nun ziehen zwei Händler Bilanz: „Es war katastrophal.“

Der Wochenmarkt ist an seinen alten Platz zurückgekehrt. Die Händler stehen montags und donnerstags wieder auf Xantens Marktplatz. „Jetzt sind wir wieder glücklich“, sagt Angelika Schattmann. Fünf schwierige Wochen lägen hinter ihrer Familie. „Es war katastrophal.“ An eine ähnlich schlimme Zeit könne sie sich kaum erinnern, und der Geflügelhof Ingenbleek-Schattmann verkaufe schon seit 30 Jahren Wurst, Fleisch und Eier in Xanten.

Die Stadt hatte den Wochenmarkt Ende November auf den Domvorplatz verlegt. Für die Dauer des Weihnachtsmarktes sah die Verwaltung auf dem Marktpatz keinen Platz mehr für Schattmann und die anderen zehn bis zwölf Händler. In den vergangenen Jahren waren ihre Stände zwar noch an den Rand oder auf den kleinen Markt verlegt worden. Aber der Weihnachtsmarkt ist größer geworden, und wenn der Wochenmarkt im Dezember nicht ausgewichen wäre, wären Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr im Notfall nicht mehr durchgekommen, befürchtete das Ordnungsamt. Deshalb die Verlegung vor den Dom. Diese Entscheidung habe für sie nur Nachteile gehabt, sagt Schattmann. „Das hat uns richtig Geld gekostet.“ Sie schätzt, dass ihre Familie in den vergangenen Wochen Einnahmeeinbußen im vierstelligen Bereich hinnehmen musste. „Die Stammkundschaft kam noch, aber uns fehlte die Laufkundschaft.“ Und gerade der Dezember sei einer der wichtigsten Monate für ihr Geschäft. „Aber in diesem Jahr hatten wir ein schreckliches Weihnachtsgeschäft.“