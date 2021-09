Diskussion in Xantens CDU : Debatte um Parkplatz geht weiter

Xanten Noch gibt es keine endgültige Entscheidung, ob der Parkplatz an Bahnhofstraße und Westwall in Xanten verkleinert wird. Aber auch CDU-Mitglieder haben Bedenken. Auf einer Versammlung ging Bürgermeister Thomas Görtz auf die Sorgen ein.

Auch in der Xantener CDU gibt es Bedenken gegen eine Verkleinerung des Parkplatzes an der Ecke von Bahnhofstraße und Westwall. In einer Versammlung des Ortsverbands Stadtmitte am Donnerstagabend äußerten Mitglieder die Sorge, dass die Innenstadt darunter leiden könne, wenn Kunden keinen Parkplatz mehr finden sollten. Bürgermeister Thomas Görtz entgegnete, dass es auch dann noch ausreichend Stellflächen gäbe, wenn der Parkplatz verkleinert werden sollte. Es sei aber noch nichts entschieden. Die Verwaltung kläre zurzeit, ob es Fördergelder für die Pläne gebe. Dann erst werde der Rat darüber abstimmen.