Krankenhaus in Xanten : Debatte über Notarztstandort geht weiter

Krankenhaus in Xanten

CDU-Landratskandidat Ingo Brohl (2.v.l.) informierte sich in Xanten über die Situation des St.-Josef-Hospitals. Er wurde begleitet von Bürgermeister Thomas Görtz (l.) und CDU-Fraktionschef Pankraz Gasseling. Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Derksen beantwortete ihre Fragen. Foto: Sankt Josef-Hospital Xanten

Xanten CDU-Landratskandidat Brohl besuchte Xantens Krankenhaus und fand ein „gut funktionierendes System“ für die Versorgung im ländlichen Raum.

In die Diskussion um den Erhalt der nächtlichen Notarztstandorte Xanten und Rheinberg ist zur Zeit zwar ein wenig Ruhe eingekehrt, doch das wird nicht so bleiben. Ende dieses Jahres soll nach genauer Beobachtung der Einsatzzahlen entschieden werden, ob es bei den beiden jetzigen Standorten bleibt oder ob eine Konzentration der Standorte in Alpen erfolgt. Das hatte der Kreistag mit dem Rettungsdienstbedarfsplan im vergangenen Dezember beschlossen.