Debatte um Unkraut und Bäume : DBX weist Kritik an Friedhofspflege zurück

DBX weist Kritik an Friedhofspflege zurück

Xanten Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (FOX) wirft dem städtischen Dienstleistungsbetrieb vor, dass der Friedhof „zu einer Ödnis verkommt“. Der wehrt sich gegen die Kritik und bekommt Unterstützung von der CDU.

Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass der Friedhof in der Stadtmitte nicht ausreichend gepflegt werde. Der DBX-Vorstand verwahre sich gegen den dadurch entstandenen Eindruck, die Bediensteten des Baubetriebshofs leisteten schlechte Arbeit, schrieb er in einer Stellungnahme an den Verwaltungsrat.