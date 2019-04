Drohendes Haushaltsdefizit : Xantens Bauhof soll sparen und legt „Giftliste“ vor

Xanten Die Politik verlangt, dass Xantens Dienstelistungsbetrieb (DBX) mit 150.000 Euro weniger auskommt. Welche Konsequenzen das haben könnte, hat DBX-Leiter Rodiek nun erklärt. Bürgermeister Görtz rechnet mit Beschwerden der Bürger.

Vieles steht auf dem Prüfstand, um das für dieses Jahr drohende Haushaltsdefizit von knapp unter einer Million Euro zu senken. Auch der Etat des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX), bei dem die laufenden Ausgaben nach Willen des Rates um 150.000 Euro gesenkt werden sollen. Das wird aber weh tun, kündigte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstagabend im DBX-Verwaltungsrat schon mal an. Kürzungen seien zwar leicht beschlossen, sagte er. Aber sie würden auch zu Einbußen bei der Qualität führen. „Sparen ohne Wehtun geht nicht.“

DBX-Chef Harald Rodiek hatte seine Mitarbeiter aufgefordert, Vorschläge zu machen, wo man in ihrem Bereich sparen könnte. Vorbedingungen gab es in dieser Phase nicht. Ihm ging es mehr darum, erst einmal alle möglichen Ideen zu sammeln. Was hinterher wirklich umgesetzt wird, darüber entscheidet der Rat vermutlich in seiner nächsten Sitzung. Rodiek rechnet damit, dass er der Politik Anfang Mai eine konkrete Liste zuleiten kann.