Ersatz für Büro-Container : DBX plant Büro-Anbau für Xantener Baubetriebshof

Xanten Bisher müssen Mitarbeiter des Xantener Baubetriebshofs in Büro-Containern arbeiten, weil im Gebäude kein Platz für sie ist. Im Winter ist es in der Blechkiste kalt, im Sommer heiß. Deshalb ist nun ein Anbau geplant.

Der Baubetriebshof am Küvenkamp in Xanten wird erweitert. Die Kosten werden auf rund 200.000 Euro geschätzt. Der Verwaltungsrat des städtischen Dienstleistungsbetriebs der Stadt Xanten (DBX) hat dem Anbau in seiner Sitzung im Dezember zugestimmt.