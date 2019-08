Unkrautvernichtung in Xanten : DBX flämmt Unkraut weg – Anwohner besorgt

Unkrautvernichtung in Xanten

Xanten Anwohner sehen mit Sorge, dass der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) auch im Sommer Unkraut mit Feuer bekämpft und wegflämmt. Sie warnen, dass dabei eine Hecke oder eine Wiese in Brand geraten könnte.

Der DBX weist diese Befürchtung zurück. „Es droht keine Gefahr“, sagte ein Mitarbeiter auf Anfrage unserer Redaktion. Er und seine Kollegen hätten am Westwall das Unkraut mit einer sogenannten Handlanze bekämpft. Die Pflanzen seien zwischen einer Mauer und der Straße gewachsen. Die Flammen hätten deshalb auf nichts Brennbares überspringen können. Der DBX setze das Feuer sehr sorgfältig als Mittel gegen Unkraut ein.

Im trockenen Sommer 2018 hatten Mitarbeiter Unkraut an der Straße Kapellchenweg abgeflämmt. Dabei war eine Hecke in Brand geraten. Binnen kurzer Zeit standen die Sträucher in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.