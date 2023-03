Nach Beschwerden über Dornen Xantens DBX entfernt Rosen – Anwohner beklagen sich

Anwohner der Viktorstraße in Xanten haben sich darüber beschwert, dass der Dienstleistungsbetrieb (DBX) in der vergangenen Woche Rosensträucher entfernt hat, die auf öffentlichen Beeten vor ihren Häusern wuchsen. Sie wandten sich an die Politik, aber auch an unsere Redaktion. In einer E-Mail beklagten sie, dass es sich um Pflanzen gehandelt habe, die seit vielen Jahren dort gestanden hätten und „die sogar den letzten Hitze-Sommer getrotzt haben“. Die Anwohner sprachen von einer „Umweltzerstörung“.