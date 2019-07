White Dinner im Strandbad : Ganz in Weiß genießen

Zahlreiche Menschen in weißer Kleidung nahmen beim „White Dinner“ an den Tischen im Naturbad Platz. Die Teilnehmer genossen bei bester Verpflegung die gute Stimmung an diesem so sommerlichen Abend. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Das „White-Dinner“ am Südseestrand in Wardt lockte zahlreiche Gäste, die bei sommerlichen Temperaturen einen unvergesslich schönen Abend verlebten – Feuerwerk inklusive. Was es zum Picknick braucht, brachte jeder selbst mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

Bei mehr als 600 Anmeldungen war der Erfolg des „White-Dinner“, zu dem das Freizeitzentrums Xanten (FZX) an den zum Naturbad umgestalteten Südseestrand eingeladen hatte, programmiert. Weiß gekleidete Menschen dinierten an weiß gedeckten Tischen und Bänken – ein herrliches, für die weit mehr als 1000 Gäste unvergessliches Bild. „Selbst in Hamburg kamen zur Premiere des feinen Picknicks nicht mehr Gäste“, sagte der Italiener Andreino Murgia, der mit Freunden zum Strandbad gekommen war.

Mit Silvia Kramer, Brigitte Overfeld und dem Ehepaar Marion und Heinz Egink besucht Murgia seit 30 Jahren Veranstaltungen im FZX. Beim nächsten „White-Dinner“ wird der Freundeskreis auf jeden Fall wieder am Tisch sitzen, auch wegen der Musik, die mit diesem sommerlichen Ambiente für „Gänsehaut pur“ sorgte.

Info „Dîner en blanc“ sind ursprünglich aus Paris Anfang Das White-Dinner hat seinen Ursprung in Frankreich. Im Sommer 1988 soll François Pasquier seine Gartenparty in den Bois de Boulogne verlegt haben. Seither treffen sich in Paris weiß gekleidete Menschen an bis zuletzt geheim gehaltenen Orten zu Picknicks. Weltweit „Dîner en blanc“ gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt.

Seit elf Jahren werden „White-Dinner“, zu dem alle in weiß gekleidet kommen, auch in Deutschland abgehalten. Am Anfang war Hannover. Nicht nur der Dresscode ist festgelegt. Die Gäste sollten auch einen gefüllten Picknickkorb samt Geschirr, Besteck und Tisch-Deko mitbringen. Alle hielten sich an die Regeln. Auf den Tischen fanden sich feine Schälchen mit verschiedenen Früchten, leckere Käsespieße, kleine Frikadellen, kräftiges Salzgebäck, belegte Brötchen und süße Desserts. Getränke aller Art, in feinen Gläsern serviert, machten das Picknick perfekt.

Saxophonmusik, die betörte. Manche tanzten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

„Bei der Wahl der Speisen hatten wir ein gemütliches Picknick vor Augen“, erklärten Benny und Pascal Lurvink, die das Sommer-Event mit vorbereitet hatten. Britta Heistrüvers und Meike Pulheim waren von der riesigen Resonanz des Angebotes begeistert. „Viele Gäste sind zu uns an den Tisch gekommen und haben sich dafür bedankt, dass sie so einen tollen Abend hier an der Südsee verbringen dürfen“, berichtete Meike, während sie eine große silberne Vase mit weißen Lilien ins rechte Licht rückte.

An Tisch-Deko hatten auch die Gäste nicht gespart. Lichterketten, Duftkerzen, Kerzenleuchter, Blumengestecke, schicke Eimerchen für den Tischabfall, Servietten, Serviettenringe, Flaschenöffner – an alles war gedacht, und das nach Plan, wie Benny Lurvinks und Britta Heistrüvers sagten. Zu den Gästen zählte auch das Xantener Sportlerpaar Anna Lina Dahlbeck und Christoph Verhalen. „Wir sind eher zufällig hier“, sagten die beiden. Auch sie waren von dem Abend, der einen schönen Urlaubstag am Meer hätte beschließen können, begeistert.