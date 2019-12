Inna Yeremenko (25) bleibt lieber am Boden: Sie jongliert und tanzt mit Hula-Hoop-Reifen und macht Handstände auf den Reifen. Die junge Frau aus Kiew ist zum ersten Mal in Deutschland – und fühlt sich im Team Casselly schon sehr wohl. Anders als viele andere Zirkusartisten ist sie nicht in der Manege aufgewachsen. Als sie neun Jahre alt war, hat sie mit ihrer Mutter die Aufführung einer Zirkusschule in Kiew besucht. Sie war fasziniert von allem, ihre Mutter vor allem von der Hula-Hoop-Tänzerin. „Mich hat der Zirkus gepackt und ich wollte unbedingt auf diese Schule.“ Gesagt, getan. Von da an ging es für Inna jeden Tag nach der „normalen“ Schule in die Zirkusschule, sieben Jahre lang. Dort probierte sie vieles aus, ihr Trainer sah ihr größtes Talent jedoch schnell: im Hula-Hoop. Die Reifen haben offenbar Inna ausgewählt und nicht andersherum, trotzdem liebt sie ihren Job. „Es ist das Schönste, auf die Bühne zu kommen und Menschen glücklich zu machen.“