Xanten: Das sind die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen

Xanten Die Anmeldetermine der weiterführenden Schulen in Xanten für das Schuljahr 2018/2019 stehen fest.

Das teilten die Stadtverwaltung und die Schulen mit. Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2018/2019 neu in die Klasse 5 oder am Gymnasium in die Oberstufe eintreten wollen, können von den Eltern an folgenden Tagen in den Sekretariaten angemeldet werden: