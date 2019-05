Leserreaktionen auf Haushaltsdebatte : Xantener verärgert über Sparvorschläge

Xanten Xanten droht ein Haushaltsdefizit in diesem Jahr. Politik und Verwaltung streiten deshalb darüber, wie die Stadt weniger Geld ausgeben kann. Zum Beispiel könnte sie an der Grünpflege sparen und im Sommer Laternen nachts ausschalten. Das sagen RP-Leser dazu.

In einer Woche entscheidet der Rat, wofür die Stadt in diesem Jahr Geld ausgibt. Vorher diskutiert die Politik mit der Verwaltung noch über mögliche Einsparungen, weil Xanten ein Haushaltsdefizit droht. Der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) soll zum Beispiel mit weniger Geld auskommen – eventuell wird er deshalb an der Grünpflege sparen. Wir haben die RP-Leser gefragt, was sie davon halten. Diese Antworten haben wir bekommen.