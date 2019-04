FZX-Jahresprogramm in Xanten : Von Verdi bis Mickie Krause

Die Band Basta kommt nach Xanten. Foto: Basta

Xanten Brings, Basta, Still Collins, die große Verdi-Gala. Das Programm des Freizeitzentrums Xanten für dieses Jahr ist abwechslungsreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Theater und Kleinkunst über Kabarett, Konzerte, aber auch Märkte und Ausstellungen, Kino, Kindermusical bis hin zu einer Klassik-Aufführung reicht das breit gefächerte Veranstaltungs-Angebot, mit dem das Freizeitzentrum Xanten im Strandbad in Wardt in die Saison startet. FZX-Leiter Wilfried Meyer: „Die Gäste erwartet mit dem Sommer Open Air 2019 ein ganzer Strauß hochwertiger Events.“ Dazu gehören das A-Capella-Konzert von Basta am Freitag, 23. August; Still Collins mit dem Besten von Phil Collins und Genesis am Samstag, 24. August, präsentiert von der Rheinischen Post; „Musicals in Concert“ am Freitag, 30. August; die 70er-Jahre-Party mit Glam Bam am Samstag, 31. August, präsentiert von den Brüdern Benny und Pascal Lurvink aus Xanten. Und last, not least die große Verdi-Gala an der Südsee am Samstag, 7. September, mit einer Auswahl der schönsten Szenen aus den bekannten Opern wie „Nabucco“, „Rigoletto“, „Aida“, „La Traviata“.

Dazu gehört auch der „Tag des Wassersports“ am Sonntag, 12. Mai, der inhaltlich neu gestaltet und in „Tag der Xantener Se(h)en“ umbenannt wird. Auch der Fischmarkt an der Xantener Nordsee mit einer üppigen Shopping-, Genuss- und Schlendermeile und natürlich frischem Fisch in vielen Variationen Pfingstsonntag und -montag, 9. und 10. Juni, steht im FZX-Kalender. Genau wie die Musikreihe „Acoustic Plaza“ mit Hutkonzerten kleinerer Musikkünstler aus der Region auf der Promenade des Xantener Hafens an der Xantener Südsee (Samstag, 29. Juni, und Freitag, 16. August).

Info Neue Veranstaltungen in Xanten Picknick Das White-Dinner, ein Picknick ganz in Weiß, im Strandbad am Freitag, 26. Juli, ist neu. Feier Neu im Hafen Wardt: Die Waterkant-Party am Freitag, 14. Juni, mit Musik des DJ-Teams Magic Sound. Infos Tickets und Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.f-z-x.de.

Am Freitag, 5. Juli, gibt es Open-Air-Kabarett mit René Steinberg, dem WDR-Radio-Comedian („Die von der Leyens“, „Sarko de Funes“…), im Naturbad Xantener Südsee; einen Tag später (Samstag, 6. Juli) sind die Brings zu Gast, präsentiert von der Sparkasse am Niederrhein. Neu im Programm: Das White-Dinner im Strandbad, das am Freitag, 26. Juli, zum Picknicken ganz in Weiß einlädt, präsentiert von Benny und Pascal Lurvink. Im Hafen Xanten wird am Freitag und Samstag, 2. und 3. August, für das Open-Air-Kino wieder eine große Leinwand aufgebaut; bei der traditionellen Mallorca-Beachparty in Wardt am Samstag, 10. August, sind neben Stargast Mickie Krause, Jöli, Oppa und die Schlagerenkel und DJ Paraiso am Start. Und auch die gestaltende Kunst kommt nicht zu kurz: Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, ist ein Straßenkünstler-Festival im Hafen in Xanten geplant. Und wie jedes Jahr endet die Saison beim FZX wieder mit den Oktoberfesten, die diesmal vom 3. bis 27. Oktober gefeiert werden (Sitzplatzreservierung nur online auf www.oktoberfest-xanten.de). Dazu zählen dann auch die Enni-Comedy-Wiesn am Donnerstag, 10. Oktober, das Kids-Oktoberfest mit dem Musical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, präsentiert von der Volksbank Niederrhein am 15. Oktober sowie die 7. Xantener Damen-Wiesn am Mittwoch, 16. und Donnerstag, 17. Oktober, in der Almhütte am FZX-Oktoberfestzelt.