Fachkraft aus den eigenen Reihen : Noah Decker wird Xantens neuer Ordnungsamtsleiter

Xanten Vor 14 Jahren begann Noah Decker eine Ausbildung bei der Stadt Xanten. Nach verschiedenen Stationen in den folgenden Jahren im Rathaus hat er nun die Leitung des Ordnungsamts übernommen. Über die neue Aufgabe sagt er: „Man bekommt nicht immer Applaus.“

Für seine neue Aufgabe bringt er reichlich Erfahrung mit. Seit 2012 ist Decker freiwillig Mitglied der interkommunalen Rufbereitschaft der Ordnungsbehörden Kalklar, Alpen, Sonsbeck, Weeze, Uedem und Xanten. Wenn am Wochenende oder nachts Gefahr im Verzug oder für Leib und Leben bestand, musste er mitunter allein entscheiden, ob zum Beispiel jemand stationär in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht wird. „Ich habe in relativ jungen Jahren solche Entscheidungen treffen müssen, daran bin ich gewachsen.“ Die neue Aufgabe zu übernehmen, habe er sich trotzdem gut überlegt. „Solche Entscheidungen treffe ich in Ruhe.“ Als Ordnungsamtsleiter trage er die Verantwortung für Maßnahmen, die andere einschränken könnten. „Man bekommt nicht immer Applaus.“ Es sei eine anspruchsvolle, aber auch spannende Aufgabe. „Wir trauen ihm das zu“, sagte Görtz.